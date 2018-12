Zabójstwo sprzed 27 lat. Śledczy trafili na tajemniczy list

Ewa F. z kochankiem Waldemarem zamordowali męża kobiety - do takich wniosków doszła prokuratura po 27 latach. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Policjanci z tzw. "Archiwum X” trafili na tajemniczy list.



Do morderstwa doszło w nocy z 17 na 18 października 1991 r. we wsi koło Lwówka Śląskiego. Wówczas wszystko wskazywało na napad. Ewa F. zeznała, że ktoś wtargnął do domu, gdy była w nim z mężem i zaatakował ich - czytamy w "Gazecie Wrocławskiej".

Teraz śledczy twierdzą, że wiedzą co się stało krytycznej nocy. Według śledczych Waldemar i Ewa byli kochankami. Policjanci z tzw. "Archiwum X” dotarli do listu, który Ewa wysłała do Waldemara. Kobieta miała w nim napisać, że go kocha a przeszkodą w ich relacji jest jej mąż.