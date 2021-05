Zabójstwo 18-latki w Rzeszowie. Ciało znalazł właściciel mieszkania

19-latka, który mógł przyczynić się do zabójstwa nastolatki, został złapany już po dwóch godzinach od rozpoczęcia śledztwa. Mężczyzna został przewieziony do aresztu, gdzie został także przesłuchany. - Zatrzymującym go w sobotę policjantom, jako motyw podał rzekomą zdradę, nie sprecyzował, z której strony miało do niej dojść - podkreślił prokurator Przybyło.