Zabezpieczyli prace na Fotofestiwalu. Godziły w uczucia religijne? Policja działała na wniosek prokuratury

Co na to biuro Fotofestiwalu?

- Wystawa "Archiwum Regresywne" Marcelo Zammenhoffa to jedna z trzydziestu wystaw w ramach otwartego Programu Miasto. To ta część programu Fotofestiwalu, w której zapraszamy artystów do swobodnej wypowiedzi artystycznej - wyjaśnia Joanna Karpińska z biura prasowego Fotofestwalu. - Artystę do współpracy zaprosił inicjator i kurator tegorocznego programu profesor Józef Robakowski. Oddając naszą przestrzeń artystom, nie ingerujemy w warstwę artystyczną wystaw, nie cenzurujemy ich.