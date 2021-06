Białystok. 71-latek aresztowany. Włamał się i okradł mieszkanie

"We wtorek policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy współpracy z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali 71-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem do mieszkania. Mundurowych wspierali w tym także koledzy z Lublina" - przekazali podlascy mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.