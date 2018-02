Za karę sformatowali robotowi mózg. Przerwał politykowi w pół zdania

Tureckie władze zorganizowały w Ankarze konferencję technologiczną Dzień Bezpiecznego Internetu. Maszyna wtrąciła się w przemówienie ministra transportu i komunikacji.

Mów wolniej, nie rozumiem co do mnie mówisz - stwierdził robot, by po chwili dodać - o czym ty mówisz?

Minister był poirytowany ciągłym przerywaniem mu. W którymś momencie zwrócił się do obsługi technicznej, by "zrobiła z robotem coś, by go uciszyć"