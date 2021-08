Z Wisły w Płocku wyłowiono ciało mężczyzny

Na krótko po wypadku prokuratura potwierdziła, że zaginiony to Mariusz Bieniek. - Mogę oficjalnie potwierdzić, że poszukiwania dotyczą starosty płockiego. Na tę chwilę, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. W sprawie tej zostanie wszczęte śledztwo - poinformował zastępca płockiego prokuratora rejonowego Marcin Policiewicz. Prokurator poinformował również, że dwaj pozostali mężczyźni zostali przesłuchani.