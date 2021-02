Wyrok Trybunału nie zmniejszy liczby aborcji? "Istnieje pewna furtka"

Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego 27 stycznia, Polska stała się formalnie jednym z najbardziej restrykcyjnych aborcyjnie krajów na świecie. Z istniejących do tej pory trzech przesłanek umożliwiających legalną terminację ciąży, wykreślono argumentację embriopatologiczną, odwołującą się do ciężkiej lub nieodwracalnej wady płody. W roku 2019 z 1110 wykonanych zabiegów, aż 97 proc. dotyczyło właśnie tego punktu.

I właśnie ten przypadek, bez względu na uzasadnienie do wyroku Trybunału - może być od dzisiaj interpretowany w znacznie szerszym, niż do tej pory zakresie. Paradoksalnie, choć intencją ponad 100 posłów kierujących swoje pytanie do TK było zaostrzenie prawa aborcyjnego, w praktyce zmienić się może niewiele. Dlaczego?

Wyrok TK ws. aborcji. Eliza Rutynowska: to torturowanie kobiet

Co w tej sprawie kluczowe, na podobną interpretację przepisów zwrócono uwagę również w opiniach znajdujących się w uzasadniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które zostały opublikowane wraz z wyrokiem 27 stycznia. Jego interpretacji brzmi następująco: "Jeżeli zaś świadomość upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu miałaby prowadzić do istotnego zakłócenia zdrowia psychicznego, to zastosowanie powinna znaleźć przesłanka przerwania ciąży określona w art. 4a ust. 1 pkt 1". Ten ustęp odnosi się do przesłanki mówiącej o zagrożeniu życia i zdrowia kobiety. W uzasadnieniu podano wyraźnie, że jest to stanowisko Prokuratora Generalnego, czyli Zbigniewa Ziobry.