Wyprzedaże na Black Friday 2019. Czerny Piątek zapowiada się bardzo ciekawie Już w listopadzie odbędzie się akcja Black Friday 2019. Wyprzedaże tego dnia sięgają kilkudziesięciu procent. W Czarny Piątek można kupić świąteczne prezenty w bardzo okazyjnych cenach. Blacka Friday 2019. Wyprzedaże już w listopadzie (East News, Fot: Karol Makurat) Już 29 listopada w całej Polsce, a także w wielu innych krajach, odbędzie się akcja Black Friday 2019. W jej trakcie tysiące znanych marek oferują swoje produkty w mocno obniżonych cenach. Czarny Piątek to dopiero początek zimowych wyprzedaży, których moment kulminacyjny następuje po Świętach Bożego Narodzenia. Tradycja organizowania ogromnych wyprzedaży wywodzi się z USA. Co roku internet obiegają nagrania z walk i przepychanek na korytarzach galerii handlowych. W USA kulminacja wyprzedaży ma zawsze miejsce w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. W Polsce skala zakupowego szaleństwa jest znacznie mniejsza, jednak nawet u nas Black Friday jest coraz lepiej rozpoznawanym wydarzeniem. Wiele sieci w naszym kraju decyduje się na przedłużenie wyprzedaży o cały weekend. Tzw. Black Weekend 2019 będzie nieco krótszy z powodu zakazu handlu w niedzielę 1 grudnia. Niewykluczone jednak, że niektóre sklepy zdecydują się uruchomić wyprzedaże dzień przed Black Friday, czyli w czwartek 28 listopada. Black Friday 2019. Lista sklepów organizujących Czarny Piątek Pełna lista sklepów biorących udział w akcji Czarny Piątek 2019 dostępna jest na stronie black-friday.pl. Poniżej lista kilkudziesięciu marek, które 29 listopada będą kusić klientów atrakcyjnymi rabatami: Gatta, OleOle!, ECCO, 4F, Intimissimi, Smyk, Zalando, Duka, IKEA, Sephora, Camaïeu, Orsay, Promod, Calzedonia, Venezia, Sinsay, Mohito, Reserved, Douglas, Cropp, CCC, Deichmann, Gino Rossi, Answear, Showroom, Kazar, Diverse, Wojas, Wittchen, Simple, Puma, Top Secret, House, Media Markt, Pandora, W.KRUK, Empik, Lady Makeup, RTV Euro AGD, BonPrix, Media Expert, Philips, Decathlon, New Balance, Allegro, INTERSPORT, home&you

