Wypadek Macierewicza pod Toruniem. Minister miał farta, jego auta miały AC

Dwa samochody BMW należące do Żandarmerii Wojskowej, które uczestniczyły ubiegłorocznym wypadku pod Toruniem zostały naprawione i wróciły do MON. Jednym z nich jechał ówczesny minister Antoni Macierewicz. Naprawę przeprowadzono dzięki polisie AC, na którą resort rocznie wydaje miliony złotych.

Chodzi o głośny wypadek ze stycznia 2017 roku na krajowej 10 w Lubiczu Dolnym pod Toruniem. Na drodze zderzyło się osiem pojazdów, w tym dwa samochody BMW należące do Żandarmerii Wojskowej i sześć pojazdów cywilnych. W jednym z aut Żandarmerii jechał minister Antoni Macierewicz. Nic mu się nie stało. Poszkodowane natomiast zostały trzy inne osoby, które trafiły do szpitala. Polityk po zdarzeniu pojechał do Warszawy innym samochodem.