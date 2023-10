Wyniki wyborów. Okręg rzeszowski wygrywa PiS, ale traci jeden mandat

W okręgu rzeszowskim - numer 23 - znane są już wyniki wyborów. PKW podała dane ze 100 proc. obwodów do głosowania. I wygrywa tu Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 51,6 proc. głosów. Do Sejmu z tego okręgu wejdzie aż 9 przedstawicieli tej partii. W tym m.in. Zbigniew Ziobro, dotychczasowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Mandat powędruje też do Grzegorza Brauna z Konfederacji.