Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze lotto Klaudia Zawistowska 2 godziny temu Wyniki Lotto 05.12.2019. Kumulacja rozbita. Padła wysoka wygrana W czwartek poznaliśmy najnowsze wyniki losowań Lotto. Wieczorem w zakładzie Lotto jeden z graczy "trafił szóstkę" i wzbogacił się o ponad 3 mln zł. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wyniki Lotto poznajemy w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. (WP.PL/Andrzej Hulimka) Wyniki Lotto 05.12: 7, 10, 25, 26, 13, 12 Takie liczby padły w czwartkowym głównym losowaniu. Gracz, któremu udało się wytypować wszystkie wylosowane liczby wzbogacił się o 3 658 399 zł. Z tego powodu w sobotę pula nagród wyniesie gwarantowane 2 mln zł. Wyniki Lotto Plus 05.12: 37, 3, 2, 29, 18, 43 Szczęście po raz kolejny nie dopisało żadnemu z uczestników losowania Lotto Plus. Najwyższa wygrana w tym zakładzie wyniosła w czwartek 3 500 zł. Wyniki Lotto 05.12 – Multi Multi: Godzina 14:00: 4, 8, 10, 19, 21, 26, 27, 31, 33, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 57, 61, 69, 75, 78 Plus 33 Godzina 21:40: 4, 44, 61, 55, 25, 34, 78, 23, 75, 65, 56, 50, 47, 57, 68, 40, 22, 1, 51, Plus 9 Najwyższa wygrana czwartkowych zakładów Multi Multi padła w popołudniowym losowaniu. Jeden z graczy wytypował 9/10 wylosowanych liczb, dzięki czemu wzbogacił się o 10 tys. zł. Wyniki Lotto 05.12 – Ekstra Pensja: 16, 12, 6, 5, 14 + 4 Na brak szczęścia mogą narzekać także uczestnicy losowania Ekstra Pensja. W czwartek nikomu nie udało się wytypować wszystkich wylosowanych liczb, a najwyższa wygrana wyniosła tysiąc zł. Wyniki Lotto 05.12 – Ekstra Premia: 4, 26, 20, 29, 11 + 4 Na wysokie wygrane muszą poczekać również uczestnicy zakładów Ekstra Premia. w czwartek najwyższa wygrana w tym losowaniu wyniosła 100 zł. Wyniki Lotto 05.12 – Kaskada: Godzina 14:00: 2, 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 Godzina 21:40: 22, 24, 23, 4, 15, 17, 14, 20, 1, 11, 2, 6 Głównej nagrody nie zdobył również żaden z czwartkowych uczestników losowań Kaskada. Najwyższe wygrane wyniosły tysiąc złotych. Wyniki Lotto 05.12 – Mini Lotto: 31, 30, 14, 26, 16 Tym razem Fortuna nie sprzyjała uczestnikom losowania Mini Lotto. W czwartek nie padła żadna "piątka", a najwyższa wygrana wyniosła nieco ponad 1200 zł. Wyniki Lotto 05.12 – Super Szansa: Godzina 14:00: 6, 0, 1, 9, 8, 8, 8 Godzina 21:40: 9, 5, 8, 3, 0, 2, 1 Na brak szczęścia nie mogą narzekać uczestnicy losowań Super Szansa. Aż trzech uczestników wieczornego losowania wskazało właściwą wartość oraz kolejność pięciu ostatnich liczb, dzięki czemu ich nagrody wyniosą 10 tys. zł. Najnowsze wyniki Lotto poznamy już w sobotę. Pula nagród w tym losowaniu wyniesie 2 mln zł. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić w TVP INFO oraz za pośrednictwem strony internetowej Lotto i aplikacji mobilnej. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące