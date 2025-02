Wyjątkowa sytuacja na Mazurach. "Pierwszy raz tej zimy"

We wtorek rano w porcie Ekomarina w Giżycku temperatura spadła do minus 7 stopni Celsjusza, co spowodowało zamarznięcie basenu portowego. Dyżurny mazurskich ratowników Karol Dylewski przekazał PAP, że ostatnia łódka ratownicza została wyciągnięta z wody, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez lód.