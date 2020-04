Wybory prezydenckie 2020. Łukasz Szumowski: jedyną bezpieczną formą wyborów są wybory za dwa lata

Minister zdrowia był gościem programu "Gość Wydarzeń". Pytany był między innymi o prognozy dotyczące szczytu zachorowań w Polsce. - Mamy wiele modeli i prognoz dotyczących przebiegu epidemii, mówią o tym, że poprzez izolację, przesuwamy szczyt zachorowań coraz dalej. Coraz częściej mówi się o szczycie we wrześniu, październiku, listopadzie - stwierdził minister Szumowski .

Koronawirus w Polsce. Szumowski: pandemia będzie nam towarzyszyła latem

Przyznał, że pandemia prawdopodobnie będzie nam towarzyszyła latem. Dodał jednak, że prognozowanie tego, jak będzie przebiegać epidemia, przypomina trochę przewidywanie pogody. - Te prognozy długoterminowe są naprawdę obarczone ogromnym ryzykiem błędu. Nie przywiązywałbym do nich specjalnej wagi - mówił szef resortu zdrowia.

Minister Szumowski był również pytany o założenia tzw. planu Sośnierza. Poseł Porozumienia proponował m.in. zwiększenie liczby wykonywanych testów do 80 - 100 tys. dziennie.

Koronawirus w Polsce. Szumowski: apeluję o więcej testów

- W pełni zgadzam się z doktorem Sośnierzem. Też apeluję o więcej testów. W tej chwili możliwości laboratoriów to ok. 25 tys. testów na dobę. Trudno mi powiedzieć skąd wzięło się 80 tys., czy 100 tys. testów na dobę. Ostatnio w rozmowie z niemieckim ministrem zdrowia Jensem Spahnem okazało się, że oni dochodzą do liczby 100 tys. testów na dobę. Apelujemy o maksymalną liczbę testów - przekazał Szumowski.