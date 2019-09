Wybory parlamentarne 2019. Zaskakujące zachowanie Tomasza Zimocha. Nie reagował na uwagi

Pytania o "szóstkę" Grzegorza Schetyny prześladują kandydatów Platformy Obywatelskiej. Tomasz Zimoch, "jedynka" na liście PO-KO do Sejmu w Łodzi w wywiadzie radiowym zaskoczył reakcją na prośbę o wymienienie 6 postulatów Platformy.

Wszystko wskazuje na to, że "szóstka" Schetyny to temat obcy nie tylko Pawłowi Poncyliuszowi, który poległ na pytaniu o szczegóły. O wskazanie sześciu punktów programowych PO (które były odpowiedzią na "piątkę" prezesa PiS) zapytany został również Tomasz Zimoch, komentator sportowy, lider listy PO-KO w Łodzi w jesiennych wyborach do Sejmu.