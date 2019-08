Tomasz Zimoch: od dawna czekam na Wałęso-Frasyniuko-Tuska

Startuje w wyborach do Sejmu. Tomasz Zimoch sprzeciwia się "wojnie" i "krzywdzeniu Polski przez PiS". Czeka też na kogoś, kto "porwie tłumy". Chce jednocześnie pozostać dziennikarzem. Mówi wprost, co myśli o mediach publicznych.

Magdalena Rigamonti w wywiadzie z Tomaszem Zimochem przytoczyła słowa rozczarowanej Sejmem Hanny Zdanowskiej. "Kiedy zdawałam sobie sprawę, jak jest naprawdę, wszystko mi opadało, wszystko" - mówiła obecna prezydent Łodzi. - Ja mam trochę więcej części ciała do opadania niż pani Zdanowska. I proszę pozwolić, żebym sam sprawdził, spróbował, jak tam jest, co mogę robić, co zmienić - stwierdził Zimoch.