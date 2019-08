Wybory parlamentarne 2019. Co ze startem Giertycha? Siemoniak mówi, jak jest

Nie ustają spekulacje na temat startu w wyborach Romana Giertycha. Emocje w tej sprawie studzi wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. - Wydaje mi się, że do kandydowania do Senatu z poparciem Koalicji Obywatelskiej tutaj jest dość daleko - stwierdził.

- Widzę jego (Romana Giertycha) zalety i wady, cenię go za rozmaite działania, natomiast w gruncie rzeczy poza różnymi wypowiedziami ludzi, którzy mu bardzo sprzyjają, publicznymi, którzy chcieliby, żeby on kandydował, to nie wiem, jaka tutaj jest jego taka ostateczna wola - wskazał polityk. Przypomniał, że Giertych kandydował bez powodzenia w 2015 roku.