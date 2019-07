Wybory parlamentarne 2019. Bliska współpracowniczka Biedronia nie wystartuje do Sejmu

Monika Gotlibowska, jedna z liderek Wiosny nie wystartuje z listy lewicowej. - Ze strony lidera partii nie było reakcji. I myślę, że dużo to mówi na jego temat - tak o Robercie Biedroniu mówi w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

- Połączenie na czas wyborów z SLD i Razem nie odzwierciedla moich wartości. Gospodarka socjalistyczna dla wolnorynkowca jest nie do przyjęcia. To nie byłaby koalicja, w której byłabym wiarygodna - powiedziała Gotlibowska w rozmowie z Gazeta.pl. Według niej to "niekomfortowa sytuacja".