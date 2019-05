Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kraków i Kielce – okręgi i listy wyborcze, kandydaci

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Już po raz czwarty Polacy wybiorą 51 kandydatów, którzy będą pełnić funkcje europosłów przez najbliższe 5 lat. Jak zagłosują mieszkańcy Krakowa i Kielc, które razem stanowią 10 okręg wyborczy?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kraków i Kielce – okręgi wyborcze

Kraków i Kielce współtworzą okręg wyborczy nr 10 . Komisja Wyborcza sprawująca pieczę nad prawidłowym przebiegiem wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w okręgu 10 znajduje się w Krakowie. Oprócz niej na terenie województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego umieszczono 3 Rejonowe Komisje Wyborcze:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kraków i Kielce – listy wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza pełne listy kandydatów oraz komitetów wyborczych w wyborach do PE 2019 opublikowała w drugim tygodniu maja. W województwie małopolskim oraz świętokrzyskim zarejestrowało się 8 komitetów wyborczych. Oto one:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kraków i Kielce – kandydaci

Mandaty do Europarlamentu są przydzielane na podstawie liczby osób zamieszkałych w poszczególnych państwach członkowskich. W Strasburgu zasiądzie 51 Polaków, a mieszkańcy województw małopolskiego oraz świętokrzyskiego (okręg 10) wyznaczą aż 7 przedstawicieli ze swojego rejonu. Głosowanie w wyborach do Europarlamentu odbędzie się 26 maja. Krakowianie i kielczanie będą mogli wybierać spośród 80 osób zgłoszonych przez 8 różnych komisji wyborczych. Poniżej znajduje się lista wszystkich kandydatów z Krakowa, Kielc i okolic w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019: