Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Katowice – okręgi i listy wyborcze, kandydaci

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 może głosować każdy obywatel Polski, który ukończył 18. rok życia. W Katowicach Polacy wybiorą 7 nowych eurodeputowanych. Dowiedz się, na kogo 26 maja będą mogli oddać głos Ślązacy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Katowice – okręgi wyborcze

W tegorocznym wyborach do Parlamentu Europejskiego Katowice wchodzą w skład okręgu nr 11. Liczba obywateli uprawnionych do głosowania w województwie śląskim to 3558527 osób. Okręgowa Komisja Wyborcza znajduje się w Katowicach i obejmuje powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, tarnogórski, zawierciański oraz miasta powiatowe: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.