Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Bydgoszcz i Toruń – okręgi i listy wyborcze, kandydaci

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego o mandat europosła ubiega się 60 kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego. Pełnoletni mieszkańcy tego regionu wybiorą 3 osoby, które zasiądą w Strasburgu. Sprawdź, jakie nazwiska widnieją na listach wyborczych w Bydgoszczy, Toruniu i okolicach.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Bydgoszcz i Toruń – okręgi wyborcze

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 nasz kraj podzielono na 13 okręgów. Bydgoszcz i Toruń tworzą okręg numer 2 , w którym znajdziemy w sumie 1657 obwodów, umożliwiających głosowanie pełnoletnim mieszkańcom tego rejonu.

Okręgowa Komisja Wyborcza dla województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się w Bydgoszczy i swoimi działaniami obejmuje powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński. Ponadto do dyspozycji wyborców z północnej Polski oddano:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Bydgoszcz i Toruń – listy wyborcze

Listy wyborcze musiały zostać przedłożone Państwowej Komisji Wyborczej do 16 kwietnia. Jednym z warunków umożliwiających zarejestrowanie listy danego komitetu jest liczba widniejących na niej nazwisk. Kandydatów musi być od 5 do 10. Listy wyborcze w wyborach do Europarlamentu w okręgu 2, czyli w województwie kujawsko-pomorskim, przedstawiają się następująco: