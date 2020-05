Wybory 2020. Rafał Trzaskowski uderza w prezydenta Andrzeja Dudę i chce nowej telewizji publicznej

- Piękny dzisiaj dzień, a przed nami wybory. Mam nadzieję, ze to początek wielkich zmian - tymi słowami nowy kandydat PO na prezydenta rozpoczął swoją konferencję prasową. Jak podkreślił Rafał Trzaskowski, chce, by wartości takie jak "równość, sprawiedliwość, godność odzyskały swoje właściwe znaczenie".

Odnosząc się do epidemii koronawirusa i działań rządu z nią związanych, podkreślił, że "świat stanął na głowie". - Martwię się o każde miejsce pracy. Epidemia i kryzys gospodarczy sieją spustoszenie - podkreślił. - Straciliśmy poczucie bezpieczeństwa. Potrzeba nowej polityki - powiedział. Mówił o tym, że myśli o tym, co się dzieje z dziećmi, które zostały pozbawione jedynego ciepłego posiłku dziennie, z seniorami w DPS-ach, z nauczycielami i pielęgniarkami oraz przedsiębiorcami.

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: Koniec TVP i prezydenta-niemiego świadka

Zapowiedział, co zrobi, kiedy zostanie prezydentem. Chce zwiększenia środków na służbę zdrowia do 6 proc. PKB. Co więcej, chce, żeby powstała nowa telewizja publiczna. - Bez TVP Info, bez "Wiadomości", bez publicystyki, bez wszystkiego, co dzisiaj tak zatruwa nasze życie - podkreślił.