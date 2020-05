Rafał Trzaskowski zastąpi Małgorzatę Kidawę-Błońską. Lawina komentarzy

Rafał Trzaskowski kandydatem KO na prezydenta. Politycy i dziennikarze komentują

"Wielki dzień. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rusza na krucjatę przeciwko siłom, które niszczą państwo, demokrację, przyzwoitość i uczciwość. Startuje, by wygrać wybory prezydenckie. Wygramy je – by odzyskać Polskę dla wszystkich" - napisał na Twitterze wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej.

Szymon Hołownia pytany w Radiu Plus o prezydenta Warszawy, w kontekście zastąpienia Małgorzaty Kidawy Błońskiej, mówi: "Nie zauważyłem w czasie jego kadencji jakichś jego spektakularnych sukcesów, ale i spektakularnych porażek". Stwierdził, że "generalnie wolałby żeby samorządowcy zajmowali się samorządami".

Tomasz Siemoniak w swoim poście na Twitterze napisał, że "jednomyślna rekomendacja zarządu PO dla Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta to mocne podkreślenie wartości demokratycznych i europejskich. To wiara w siłę samorządu". "Teraz idziemy na wybory! Dla Polski i do zwycięstwa!" - dodał.