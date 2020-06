Wybory 2020 r. Krzysztof Bosak chce wpisania Antify na listę organizacji terrorystycznych

Na specjalnie zwołanej we wtorek konferencji prasowej Krzysztof Basak oraz Janusz Korwin - Mikke, prezes partii KORWIN, wezwali do uznania Antify za organizację terrorystyczną. "Nawet w Polsce mieliśmy już niejedną okazję, by poznać terrorystów z Antify. Skupmy na niej uwagę służb, tak jak na innych grupach zagrażających życiu i mieniu, zanim obecne wydarzenia z USA powtórzą się w Polsce!" napisał kandydat Konfederacji na prezydenta w wyborach 2020 r. w mediach społecznościowych. Jego zdaniem powinny zostać wprowadzone przepisy zakazujące finansowania "lewicowych ekstremistów" z budżetu samorządów, a także wprowadzenia zakazu zagranicznego finansowania "ekstremistycznych lewicowych organizacji".