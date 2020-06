Wybory 2020 r. Andrzej Duda w roli niespodziewanego gościa na weselu

Szymon Nawrocki, pasjonat piłki nożnej, brał w sobotę ślub w miejscowości Wrzawy w woj. podkarpackim. Tak się złożyło, że akurat tego samego dnia w tej okolicy gościł prezydent Andrzej Duda. Najwyraźniej ich drogi musiały się w którymś momencie przeciąć, gdyż pan młody opublikował w mediach społecznościowych post, w którym napisał, że skoro droga została zablokowana przez kolumnę prezydencką, to jest to dobra okazja, żeby zaprosić Andrzeja Dudę na wesele. "Podobno jest Pan we Wrzawy. Skoro już Pan zablokował drogę to może Pan wpadnie życzeniami?" - napisał Szymon Nawrocki. W poście oznaczył też konto prezydenta.