Koronawirus w Polsce. Rekordowa liczba nowych zakażeń. Według eksperta sytuacja jest niewiele lepsza niż marcu

Koronawirus w Polsce. Coraz wiecej zakażeń

W sobotę odnotowano największą liczbę nowych zakażeń od początku epidemii koronawirusa w Polsce. Zdaniem dr. Pawła Grzesiowskiego, immunologa , pediatry i eksperta profilaktyki zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego, rekordowa liczba zakażeń związana jest z nowymi ogniskami koronawirusa m. in. na Śląsku i w woj. łódzkim. Jednak z dobowych statystyk nie można wyciągać żadnych daleko idących wniosków, gdyż takie raporty mogą być obarczone dosyć dużym błędem, np. wynikającym z opóźnień w przesyłaniu danych z laboratoriów i stacji sanepidu, z czym mamy do czynienia podczas weekendów.

- Są to niepokojące dane, które mogą wskazywać na to, że epidemia się nie cofa, a przeciwnie - narasta. Obecnie mamy sytuację niewiele lepszą niż w marcu - stwierdził dr Paweł Grzesiowski.

Koronawirus w Polsce. Zbyt szybkie luzowanie obostrzeń?

Jego zdaniem może to wynikać z polityki luzowania ograniczeń wprowadzonych do walki z epidemią koronawirusa. Jest to efekt tego, że społeczeństwo odreagowuje miesiące kwarantanny i innych obostrzeń.