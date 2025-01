Wszystko zmieni się w jeden dzień. Cała Polska na biało

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Polska znajduje się pod wpływem niżu, który przemieszcza się znad Bałtyku w kierunku północno-zachodniej Rosji. Związany z nim chłodny front atmosferyczny przynosi zmienne warunki pogodowe. Ciepłe powietrze polarne morskie jest stopniowo wypierane przez chłodniejsze powietrze arktyczne.

W czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy kraju i w obszarach podgórskich przejdą one w śnieg. Na wybrzeżu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C do 7 st. C, ale będzie szybko spadać.

Jak podaje serwis Twoja Pogoda, do końca dnia krajobrazy mogą się miejscami delikatnie zabielić, głównie na północy, wschodzie i południu kraju.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe są burze. Na południowym wschodzie kraju przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść ok. 5 cm. Temperatura minimalna spadnie do -5 st. C na południu, a na wybrzeżu wyniesie ok. 1 st. C.

Zima przyjdzie w piątek

Spore zmiany pogodowe czekają nas w piątek. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a także będzie padać coraz więcej śniegu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Możliwe są też zawieje śnieżne oraz oblodzenia.

Synoptycy serwisu Twoja Pogoda prognozują, że szczególnie mocno śnieżyć będzie późnym popołudniem, wieczorem i w nocy.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C do 2 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat ok. -3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny, z porywami do 65 km/h.

Długi weekend zapowiada się mroźnie, a w niedzielę możliwe są kolejne opady śniegu. Zwrot w pogodzie będzie miał miejsce w święto Trzech Króli, gdy temperatury znów wystrzelą do góry i osiągną nawet 10 st. C na zachodzie kraju.