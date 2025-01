Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Słońce w środę ujrzą jedynie mieszkańcy południa Polski. Na pozostałym obszarze kraju dzień będzie na ogół pochmurny. Na Mazurach i Suwalszczyźnie chmury przyniosą opady deszczu ze śniegiem.

Słupki rtęci wskażą od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 8 stopni na południu i zachodzie. Lokalnie, w rejonach podgórskich temperatura może sięgnąć nawet 10 stopni.

Z prognozy IMGW wynika, że w środę może wiatr będzie umiarkowany, lecz okresami dość silny, a na nad Bałtykiem - bardzo silny. Prędkość wyniesie na Lubelszczyźnie do 75 km/h, na Pogórzu Karpackim do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim, a na Pomorzu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 85 km/h.

W Karpatach prędkość wiatru może osiągnąć nawet 110 km/h, a nad morzem do 115 km/h. W Sudetach spodziewane sa wzrastające porywy od 140 km/h do 170 km/h.

Noc w pogodzie. Jest najnowsza prognoza

W nocy ze środy na czwartek na zachodzie i północy możliwe są opady deszczu, a na krańcach północnych i w Sudetach także deszczu ze śniegiem. Nad ranem nad morzem mogą pojawić się burze.

Temperatura minimalna od -1 stopnia Celsjusza na Roztoczu do 4 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 40 do 50 km/h.

W rejonach podgórskich Karpat, miejscami na Pomorzu i w centrum kraju porywy wiatru do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, w Karpatach do 110 km/h oraz w Sudetach wzrastające porywy od 170 km/h do 190 km/h.

Pogoda. W czwartek sypnie w górach

W czwartek ciąg dalszy opadów deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na wybrzeżu wciąż będą możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na Dolnym Śląsku do około 10 mm. W Sudetach grubość pokrywy śnieżnej może zwiększyć się nawet o 6 cm.

Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez około 4 stopnie w centrum, do 9 stopni w Małopolsce. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, porywisty, z kierunków zachodnich.

W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru do 75 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, na wybrzeżu do 90 km/h, w Karpatach do 120 km/h oraz w Sudetach malejące od 180 km/h do 70 km/h. Silny wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

