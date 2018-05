Wrocław: w miejscu tragicznego wypadku pojawił się biały rower i znicze. Pod kołami autokaru zginęła tam rowerzystka

Biały rower na skrzyżowaniu ulic. Ślężnej i Sanockiej ma przypominać tragedię, jaka rozegrała się tam 17 maja. Kierowca autokaru potrącił jadącą ścieżką rowerową kobietę, która przewoziła 5-letniego chłopca. 43-latka zginęła na miejscu, chłopiec walczy w szpitalu o życie.

Ten wypadek wstrząsnął mieszkańcami Wrocławia. Przy skrzyżowaniu ul. Ślężnej i Sanockiej, w miejscu, gdzie doszło do wypadku, ustawili biały rower - ghost bike, jak go nazwali. Pala sie przy nim znicze. "Ilu jeszcze naszych bliskich, znajomych czy innych wrocławian musi zginąć, byśmy uznali, że śmierć na drogach to coś, czemu powinniśmy za wszelką cenę zapobiegać? Jak długo będziemy się godzić na wymuszanie pierwszeństwa, przekraczanie prędkości, bierność policji? Mobilizujmy władze i policję do efektywnych działań. Jeżdżąc przepisowo dawajmy dobry przykład - po to, by taka tragedia już nigdy się nie wydarzyła" - napisali na swoim profilu na Facebooku wrocławscy aktywiści z organizacji Akcja Miasto.