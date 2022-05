Wrocław. Śledztwo prokuratury ws. śmierci mężczyzny zatrzymanego przez policję

Na miejsce wezwano policję oraz karetkę pogotowia, ponieważ w zgłoszeniu podano, że doszło do bójki. - Policja przejęła ujętego mężczyznę. Założono mu kajdanki. Mężczyzna poczuł się źle, co było widać po jego zachowaniu. Natychmiast do akcji medycznej przystąpili ratownicy medyczni. Reanimowali go i karetką przewieźli do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - powiedziała prokurator. Mężczyzna zmarł w szpitalu o godz. 4.30.