Woźny zgwałcił gimnazjalistkę ponad 40 razy. Dziewczyna obwinia szkołę

Ambiorix Rodriguez molestował swoją ofiarę w szkolnej piwnicy.

Kobieta pozywa Departament Edukacji z Manhattanu. Uważa, że szkoła musi wziąć na siebie część winy za to, co się stało. Twierdzi, że Rodriguez nigdy nie powinien być zatrudniony. Był dwukrotnie aresztowany za posiadanie narkotyków. Przyłapano go także na piciu alkoholu w pracy. Kobieta obwinia szkołę, że nikt z pracowników nie zwrócił uwagi na tę sytuację.