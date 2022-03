Wojna w Ukrainie. Putin ma dynamiczną sytuację również w Rosji

"To wielkoskalowa operacja militarna" - oceniali od pierwszych chwil eksperci. To, co świat zobaczył od pierwszych godzin inwazji rosyjskiej na niezależną Ukrainę, mrozi krew w żyłach. Od dwóch tygodni giną ludzie, w pył rozbijane są domy, ludzie żyją w piwnicach, brakuje im wszystkiego, co potrzebne do przeżycia. Zabijani są cywile, życie tracą niewinne dzieci. W samej Rosji sytuacja również jest dynamiczna - wynika z materiału kanału Good Times, Bad Times.