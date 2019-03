Wojciech Biedroń z Nagrodą Wolności SDP

Dziennikarz wPolityce.pl i "Sieci" Wojciech Biedroń otrzymał Główną Nagrodę Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nagrody przyznano łącznie w 14 kategoriach, a o laury walczyło ponad 300 prac.

- Niezwykle wspaniałe wyróżnienie, ważnym dla mnie momencie, bo na jesieni będzie 25-lecie mojej pracy dziennikarskiej. To jest historia opisana w tygodniku „Sieci”, ale wiele podobnych historii opisywałem na portalu wPolityce.pl. To zapiski zbydlęconego miasta. To materiał, po jakim bardzo długo myje się ręce. To końca życia pozostanie wizja papierowego miasta - powiedział Biedroń, odbierając wyróżnienie.