Wniosek o wotum zaufania dla rządu. Debata w Sejmie

W Pałacu Prezydenckim doszło do nagłego spotkania Mateusza Morawieckiego z Andrzejem Dudą z inicjatywy prezydenta. Premier zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ma to być "wyraźny sygnał w zakresie walki z pandemią koronawirusa w Polsce, a także odmrażania gospodarki" - podaje portal polsatnews.pl.