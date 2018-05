Właściciel przywiązał psa do samochodu i jechał. Kuriozalne tłumaczenie

Za pomocą smyczy 72-latek przywiązał psa do klapy bagażnika samochodu, a następnie ciągnął czworonoga za autem przez około czterysta metrów. Jego cierpienie przerwał przypadkowy przechodzień - obcy człowiek uratował zwierzę od właściciela.

Jak mówił właściciel zwierzęcia, przywiązał psa, by przetransportować go do domu. Zwierzę miało uciec z podwórka. Nie podróżowało jednak w aucie, bo kierowca nie chciał pobrudzić samochodu.