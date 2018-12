Wkopanie słupka przez Kaczyńskiego to nie wykroczenie. Urząd Morski odpowiedział na pytania posła

Uroczyste wkopanie słupka zaznaczającego miejsce przekopu Mierzei Wiślanej budziło wiele emocji. Głównie dlatego, że uczestniczył w nim prezes PiS Jarosław Kaczyński. Poseł Krzysztof Brejza dopytał o szczegóły tej sytuacji i opublikował odpowiedź.

Poseł Krzysztof Brejza przesłał do urzędu związane z tym pytania. Chciał wiedzieć m.in., czy słupek zostanie ponownie wkopany, a jeśli tak, to przez kogo. Z odpowiedzi, którą polityk w środę upublicznił na Twitterze, wynika że może wrócić na swoje miejsce, ale jest także możliwość ustawienia go w innym punkcie.