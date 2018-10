Zniknął słupek wkopany przez Jarosława Kaczyńskiego na Mierzei Wiślanej

Symboliczny słupek – zapowiedź przekopania Mierzei Wiślanej, który stawiał Jarosław Kaczyński, zniknął z plaży. Zostały tylko tablice informujące o przekopie.

- Mamy pełne prawo uczynić to, co za chwilę uczynimy - mówił kilka dni przed wyborami na plaży na Mierzei Wiślanej Jarosław Kaczyński . Chwile później chwycił łopatę i pomógł wkopać słupek geodezyjny, inaugurując budowę kanału na Mierzei.

- Słyszałem, że słupek zniknął już na drugi dzień po wkopaniu, ale nie weryfikowałem tej informacji. Nie wiadomo, kto go zabrał, ale nie ma to większego znaczenia, bo przymiarek do rozpoczęcia budowy przekopu było już kilka i zawsze kończyły się tak samo. W tym przypadku mieliśmy do czynienia ze standardowym działaniem przedwyborczym ze strony polityków PiS, mającym ukazać "sprawne" działanie rządu, ale skończyło się to tak jak widać – mówi "Gazecie Wyborczej" Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej.