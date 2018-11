Witold Sobociński nie żyje. Wybitni operator filmowy zmarł w wieku 89 lat

Witold Sobociński, wybitny polski operator filmowy, zmarł w wieku 89 lat. O jego śmierci poinformowała Szkoła Filmowa w Łodzi.

Witold Sobociński był jednym z najwybitniejszych operatorów filmowych w historii polskiego kina. Na swoim koncie miał ponad 90 filmów fabularnych, dokumentów i seriali. Uznanie na arenie międzynarodowej zdobył już dzięki zdjęciom do etiudy pt. "Łodzie wypływają o świcie” (1955).

Sobociński wprowadził innowacyjne formy wypowiedzi operatorskiej. Miały one za zadanie ukazać wewnętrze doświadczenie danej postaci. Widać to w takich produkcjach jak „Ręce do góry” (1967) czy „Wszystko na sprzedaż” (1968).