"Wired" pokazuje poobijanego Zuckerberga. O co chodzi?

Amerykański magazyn "Wired" umieścił na okładce ilustrację rannego twórcy serwisu społecznościowego Facebook Marka Zuckerberga. Dlaczego to zrobili? – Szukaliśmy ilustracji oddającej tezę artykułu – wyjaśnia redaktor naczelny czasopisma Nicholas Thompson. - Zuckerberg jest obecnie w środku ciężkiej walki i został ranny jak nigdy wcześniej, ale dobrze zmienia swoją strategię i zapewnia, że zwycięży - dodaje Thompson.

Autorem ilustracji jest artysta Jake Rowland. Jak wyjaśnia, amerykański magazyn poprosił go o stworzenie okładki przedstawiającej zmaltretowanego Zuckerberga.

Ponieważ zaproszenie twórcy Facebooka do studia i ucharakteryzowanie go w ten sposób nie wchodziło w grę, trzeba było znaleźć inne rozwiązanie.

- Połączyłem więc elementy czterech różnych fotografii. Dwie z nich to zdjęcia, ale tylko jedno to rzeczywiście fotografia Zuckerberga. Dwie kolejne to ilustracje stworzone dzięki współpracy z modelami – zdradza Rowland.