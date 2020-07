Wiemy, ile Ordo Iuris otrzymało pieniędzy z darowizn. Największa kwota w historii

Ponad 6,3 miliona złotych z darowizn to rekordowa kwota od początku funkcjonowania Instytutu. W 2014 r. było to - 841 tys. zł, w 2015 r. - 1,77 mln zł, w 2016 r. – 3,3 mln zł, w 2017 – 3,8 mln zł, w 2018 r. - 4,45 mln zł.

Ordo Iuris: wsparło nas kilkanaście tysięcy darczyńców

- Jest to jednoznaczna polityka Instytutu, która pozwala zapewnić ekspertom Ordo Iuris pełną niezależność i skoncentrować działania analityczne i interwencyjne na zidentyfikowanych obszarach zagrożenia dla praw człowieka. Darowizny pochodzą od kilkunastu tysięcy darczyńców, w ponad 90 proc. od osób fizycznych. Około dwóch tysięcy osób należy do Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris i wspiera Instytut comiesięcznymi darowiznami. Zdecydowana większość darowizn, tak pod względem ilości jak i wartości, pochodzi z Polski, niewielki odsetek (zależnie od miesiąca od 3 proc. do 6 proc.) to darowizny od Polaków zamieszkałych poza granicami kraju – argumentuje w przysłanym do redakcji e-mailu Tymoteusz Zych.