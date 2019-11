Wielkopolska: zaginął 13-letni Mateusz. Policja prosi o pomoc

Trwają poszukiwania 13-letniego Mateusza Widerskiego z Łopuchowa koło Murowanej Gośliny. Chłopiec zaginął w środę przed południem. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.

"Zaginął 13 letni Mateusz Widerski z Łopuchowa k. Murowanej Gośliny. Po raz ostatni był widziany w sklepie ok. 10.00. Zabrał harcerski sprzęt biwakowy i zniknął. Szukamy go w trybie alarmowym. Prosimy o informacje od każdego, kto go dziś widział" - napisał na swoim profilu na Twitterze rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

"Poszukujemy Mateusza, ucznia klasy 8. Był widziany w drodze do szkoły o 8.00 w Łopuchowie, do szkoły nie dotarł, o 9.00 był widziany na boisku w Łopuchowie, znaleźliśmy właśnie pod wiatą w Łopuchowie jego latarkę, która podłączona jest do ładowania!" - napisali ok. 19 na profilu na Facebooku jego bliscy, apelując o pomoc w poszukiwaniach.