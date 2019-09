Wielka Brytania. Weterani wywiadu spotkali się w Bletchley Park

Blisko 80 weteranów, którzy w sekrecie i pod przykrywką walczyli z niemieckim okupanetem, spotkało się w Bletchley Park. To właśnie w tej miejscowości pod Londynem mieściła się siedziba zespołu brytyjskich kryptologów.

- Jako zmniejszająca się populacja wspaniale jest mieć tu tak wielu z nich (weteranów - red.). To bardzo ważne, łączą to miejsce z tym, o co chodziło w II wojnie światowej - stwierdził dyrektor naczelny Bletchley Park Trust Charity Iain Standen.