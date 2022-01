Wielka Brytania może wysłać żołnierzy do Polski i krajów bałtyckich. Chodzi o zwiększenie siły odstraszania

Jak podaje agencja DPA, rząd brytyjski rozważa wysłanie setek dodatkowych żołnierzy do krajów bałtyckich i Polski. Dziennik "The Times" pisze, powołując się na źródło w Ministerstwie Obrony w Londynie, że ma to na celu zwiększenie siły odstraszania wobec Rosji w związku z kryzysem ukraińskim.