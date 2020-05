Wielka Brytania. Dominic Cummings wrogiem publicznym numer 1. Boris Johnson odmówił śledztwa

Wielka Brytania. Dominic Cummings wybroniony przez Borisa Johnsona

Jak tłumaczył czas zostawić ten spór i zająć się walką z epidemią koronawirusa. - Nie jestem pewien, czy w tej chwili dochodzenie w tej sprawie to bardzo dobre wykorzystanie oficjalnego czasu. Pracujemy, jak tylko możemy, nad koronawirusem - mówił Johnson, którego wypowiedź czytuje brytyjski "Guardian".

Decyzja o odrzuceniu śledztwa nie przysporzyła brytyjskiemu premierowi zbyt wielkie popularności, a miał jej całkiem dużo po tym, jak wyzdrowiał z koronawirusa i walczył o to, by Wielka Brytania jak najmniej ucierpiała w wyniku epidemii.

Wielka Brytania. Dominic Cummings - wróg publiczny nr 1

Co tak wzburzyło Brytyjczyków? Jak ujawnił "The Mirror" 31 marca, gdy rząd Wielkiej Brytanii zarządził całkowity zakaz poruszania się, główny doradca premiera Borisa Johnsona złamał obostrzenia i pojechał do miejscowości położonej 400 kilometrów od Londynu.