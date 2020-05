Koronawirus Wielka Brytania. Dominic Cummings złamał przepisy. Zakażony koronawirusem doradca Borisa Johnsona odwiedził rodziców

Koronawirus Wielka Brytania. Doradca premiera odwiedził rodziców

Dominic Cummings to doradca premiera Borisa Johnsona. Po tym, jak u Cummingsa wykryto zakażenie koronawirusem, powinien przebywać na obowiązkowej kwarantannie. Polityk złamał jednak przepisy i wybrał się do domu swoich rodziców. Podróżował setki mil z Londynu do hrabstwa Durham.