Wichura nad Polską. RCB rozsyła alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Wyższy stopień alertów obowiązuje nad samym morzem - w powiatach: sławieńskim, słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim. Tam wiać może do 90 km/h, a ostrzeżenie obowiązuje co najmniej do sobotniego popołudnia.