Wiceminister o kandydaturach do TK: nie jestem ich entuzjastą

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa przyznał, że nominacje na kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego dla Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz budzą kontrowersje. Jego zdaniem te kandydatury wymagają dalszych dyskusji w obozie Zjednoczonej Prawicy.

Polityk Porozumienia odpowiedział również na zarzuty, według których nominacje dla Piotrowicza czy Pawłowicz wynikają z "krótkiej ławki" PiS, czyli deficytu ekspertów, którzy mają kompetencje, uprawniające ich do funkcji sędziego TK. - Jest wiele nazwisk, które widzielibyśmy w Trybunale. Chcemy usiąść do rozmów i wspólnie przedyskutować tę kwestię - przekonywał.

Argumenty Ociepy zdecydowanie nie trafiły do Mariusza Witczaka, który również był w studio. - To kwestia merytoryki, te osoby nie mają najmniejszych kwalifikacji. To nie tylko kwestia znajomości przepisów, ale również dorobku. Na początku myślałem, że to jakiś ponury żart, fake news. Ale jednak wychodzi na to, że Jarosław Kaczyński kieruje się kryterium "odkryć towarzyskich". (...) Należy desygnować tam osoby bezstronne. Tu mamy agresywnych polityków, którzy kolanem przepychali rozmaite ustawy - stwierdził poseł PO.