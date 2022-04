Według ukraińskiego wywiadu, Rosjanie planują kolejny duży atak

Ołeksandr Wiłkul, szef administracji wojskowej Krzywego Rogu napisał na Telegramie, że rosyjscy okupanci przygotowują się do ataku na miasto "w najbliższych dniach". Ukraiński wojskowy przekonywał jednak, że nie ma powodu do paniki, a miasto intensywnie przygotowuje się do odparcia ataku. "Wiemy o nich więcej niż im się wydaje. Jesteśmy w pełni przygotowani na każdy rozwój" - napisał.