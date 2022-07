We wtorek burze na wschodzie, południowym wschodzie i centrum kraju

Prognoza synoptyczna Ewy Łapińskiej zakłada, że we wtorek temperatura maksymalna wyniesie do 32 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mniej w centrum i na zachodzie - tam od 25 do 26 st. C. Najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu - w granicach 21-22 stopni.