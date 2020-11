Warmińsko-mazurskie. Śledztwo w sprawie śmierci małżeństwa lekarzyna jeziorze

Prokurator przyznał też, że obecnie śledczy nie mają wystarczającej wiedzy, by stwierdzić, co było potencjalną przyczyną tragedii. "Nie mamy żadnych świadków tego zdarzenia. Zakładamy, że był to nieszczęśliwy wypadek i doszło do utonięcia, ale dopiero zaplanowana na wtorek sekcja zwłok i być może dalsze czynności wskażą, czy rzeczywiście tak było" - powiedział Wierzbicki PAP.