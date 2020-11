Waloryzacja emerytury 2021. Jakie podwyżki?

Waloryzacja emerytur 2021. Jakie podwyżki?

Zgodnie z przepisami w 2021 roku emeryci będą mogli liczyć na wyższe emerytury. Nowe stawki emerytur zaczną obowiązywać od marca 2021 roku. Podwyżka świadczenia jest zagwarantowana co roku. Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

Waloryzacja emerytur 2021 polegać będzie na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł.